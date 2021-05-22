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22.05.2021 04:55
Рубрика: Власть

Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Однако сама петрушка не попадает под запрет - ее выращивание и употребление абсолютно законно, рассказал правозащитник Евгений Корчаго.

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"В перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло, - цитирует юриста "Прайм". - Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России".

Нарушителю может быть назначен штраф до сорока тысяч рублей, в размере зарплаты или иного дохода за три месяца. Могут наказать его и обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, отметил Корчаго.

Штрафы грозят также дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения. К числу таковых относятся: борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи и амброзия разных видов.

Ранее сообщалось о новой льготе для дачников - они получат возможность частично компенсировать строительство дома на садовом участке. Указать расходы на постройку можно будет в составе имущественного вычета по НДФЛ и вернуть 13 процентов от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Рассчитывать на выплату могут только владельцы участков, на которых размещены жилые дома. При этом есть еще одно обязательное условие - постройка должна быть оформлена в собственность.

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