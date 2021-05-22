В АвтоВАЗе заявили, что не считают Tesla конкурентом

Новость о том, что Tesla в скором времени может официально появиться в России, взорвала информационное пространство.

Впрочем, лидер отечественного рынка АвтоВАЗ ничуть этого не боится. Как отметил представить марки агентству РИА Новости, конкуренция между Lada и Tesla невозможна в силу того, что компании находятся разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию.

"С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели Lada, которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может. Это автомобили совершенно разных ценовых сегментов и с разной аудиторией покупателя", - сказал собеседник агентства.

Глава Tesla Илон Маска в рамках марафона "Новое знание" сделал заявление о приходе Tesla в Россию и другие страны СНГ. Также он не исключил постройку завода на территории РФ.

Минпромторг уже пригласил Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla.

"Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России", - отметили в ведомстве.

"Приезжайте, обсудим", - добавили в Минпромторге.