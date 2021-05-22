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22.05.2021 06:41
Рубрика: Digital

YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео

С первого июня во все видео, размещенные на платформе YouTubе, даже не подключенные к партнерской программе, видеохостинг будет вставлять рекламу. Об этом сообщается в разделе "Условия использования" на сайте компании.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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С первого дня лета начнет действовать в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента. Кроме того, будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления этих сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов. При этом российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

Ранее сообщалось, что YouTube начал тестирование новой функции - "Товары в видео" - теперь в видеороликах автоматически будут определяться различные предметы, а пользователь сможет их купить, перейдя по ссылке на сайт магазина. Первое время нововведение будет работать только в США. По мнению аналитиков, нововведение позволит Google расширить свое присутствие на рынке электронной коммерции и составить конкуренцию таким компаниям, как Amazon или Alibaba Group.

Аналогичные решения уже давно использует Instagram, а 22 марта компания запустила в России сервис Instagram Shopping. Он позволяет отмечать товары в постах и историях, указывать информацию о цене и так далее. Схожим образом работает технология распознавания актеров в фильмах - на стриминговых сервисах Netflix или "КиноПоиск" пользователь может навести курсор на определенного актера, после чего появится информация о том, как его зовут.

Digital Интернет Компании Информационные технологии YouTube

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