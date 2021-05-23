Более 20 миллионов просмотров собрали трансляции марафона "Новое знание"

Полеты на Луну и Марс, боевые роботы и нейроинтерфейсы. Синхротронные источники излучения и новейшие IT- и биотехнологии. Образование будущего и реальные истории бизнес-успеха... Что ни тема - супер. Что ни спикер - персона. Российский просветительский марафон "Новое знание", который завершился в минувшие выходные, стал настоящим открытием для всего мира.

150 топовых выступающих: ученые, бизнесмены, космонавты, артисты, высокопоставленные менеджеры и государственные деятели. И каждый говорил не вообще, а поделился своим живым опытом со студентами и школьниками, со всеми, кто хочет узнать что-то новое. Итог? Более 20 миллионов просмотров онлайн-трансляции за три дня, более миллиона искренних лайков и комментариев.

В знании - сила

К участникам марафона обратился президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что "знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной". При этом перед страной открываются новые задачи: их нам ставят новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, новые скорости освоения знаний.

Глава государства выделил роль общества "Знание", учрежденного еще в 1947 году. "Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны", - подчеркнул Путин. Общество воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос.

Сегодня перед Россией стоят задачи сопоставимого масштаба, считает президент. К участию в просветительских программах "Знания" глава государства призвал руководителей, первых лиц госструктур и крупных компаний. "Их опыт и, главное, личный пример - лучшая мотивация", - считает лидер страны.

Таким личным примером поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Общество "Знание", рассказал он, сыграло немалую роль в жизни главы правительства. При участии организации более 30 лет назад создавался Международный компьютерный клуб, в котором студент Станкина Мишустин начал работать. Вспоминая 90-е годы, премьер обратил внимание, что после распада Советского Союза наука вместе со страной пережила непростые времена. Высшему образованию молодежь предпочитала быстрый заработок, востребованные ученые и инженеры уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но научная школа не была полностью утеряна, уверен Михаил Мишустин. "У нас и сейчас много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий", - подчеркнул он.

Так, появление вакцины от коронавируса "Спутник V" - это заслуга российского доктора наук, завлабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, рассказал Михаил Мишустин. Выпускник биотехнологического факультета Курского медуниверситета вместе с коллективом разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину, открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах. "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире. И жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно", - подчеркнул Михаил Мишустин.

В своем стремлении к знаниям и информации люди в современном мире должны внимательнее относиться к источникам, предупредил председатель правительства слушателей: "Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять".

Отвечая на вопросы, Михаил Мишустин рассказал о своем видении идеального государственного сервиса. "Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме - просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем. Не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии - необременительным для людей и для бизнеса", - заявил он. Кабинет министров, считает Мишустин, уже кардинально пересмотрел подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом. Одним из главных приоритетов стал электронный формат государственных сервисов.

Tesla идет в Россию?

Спикерами марафона "Новое знание" также стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Познер, Денис Мацуев, Владимир Соловьев, Николай Цискаридзе, Михаил Ковальчук, Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Одна из самых ярких дискуссий разгорелась между российскими студентами и американским изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал, каким видит будущее через 50 лет, и назвал себя в шутку инопланетянином.

- Это замечательно, что мы налаживаем контакты и у нас будет больше коммуникаций между Америкой и Россией. Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза - в ракетных науках. Я считаю, что эта энергия сохранится в России в будущем, - уверен Илон Маск. - Нас ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.

Маск уверен: в будущем все транспортные средства (автомобили, корабли, самолеты) будут электрическими. Причем последними на электродвигатели перейдут самолеты, так как создание подходящих для них батарей займет время. Единственным транспортом, который не будет электрическим, останутся ракеты.

Еще один прогноз. Все машины будут оснащены автопилотом. А электрокары Tesla скоро будут официально продаваться в России и странах СНГ. Возможно, даже будет построен завод. После этой новости губернаторы российских регионов, в том числе Удмуртии и Калужской области, стали наперебой предлагать свои локации, где этот завод можно было бы построить.

Но Илон смотрит выше. В планах - не только заводы на Земле. "Нужно создавать базу на Луне и город на Марсе. "Я думаю, что у МКС есть очень важная международная функция. Однако важным будет следующий логический шаг - международная база на Луне и создание базы на Марсе. Я хотел бы привести цитату Циолковского, отца космической инженерии: "Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели", - заявил Маск. Он не исключил существование инопланетян и внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел. А для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.

Персона грата

О мегаполисах как об основе развития современной цивилизации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил глобальную миссию Москвы - побеждать в конкуренции с мировыми городами: скорость перемен в российской столице одна из самых высоких.

"Максимум, что можно выжать из нашего города, - мы выжимаем, - заверил мэр. - Москва растет на 1 миллион жителей каждые 10 лет. Власти столицы должны бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, чувствовали себя людьми. В настоящее время основным ресурсом является человек, которому необходимо создать уникальные возможности. Для этого важно сделать человеческую, комфортную и интересную среду".

Кстати, 60 процентов жителей Москвы не собираются никуда переезжать и хотели бы и дальше жить в столице. Такие данные привел Сергей Собянин в своей презентации. В сравнение он привел Сидней - там хотят жить 42 процента местных жителей, в Нью-Йорке - 35, в Сингапуре - 30.

А министр науки и высшего образования Валерий Фальков поделился видением того, что ждет университеты в будущем. "Высшее образование неизбежно становится комбинированным, - заявил министр. - Раньше, обучаясь на экономиста или юриста, вы были уверены, что будете работать только в этих рамках. Теперь если вы экономист, то придется знать или медицину, или, например, атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области информационных технологий или интеллектуальной собственности".

Изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк высказал мнение, что наука сегодня должна быть доступна каждому.

- Наука - это нечто общее, что-то, чем могут делиться все. Как олимпийские игры, как космос. Никто ведь не владеет такими вещами, как космос? К сожалению, жизнь сейчас организована другим образом, но наука должна оставаться открытой, - рассказал он.

Роботы готовы к бою

Очень ярким было выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он сообщил, что Вооруженные силы России по ряду направлений обогнали самые сильные армии мира. "Сделан огромный рывок. И начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно", - сообщил он. Степень современности в стратегических ядерных силах сегодня - 86 процентов. "Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", - отметил Шойгу. Во всех остальных видах Вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70 процентов. И он продолжает расти. В том числе за счет совершенно новых видов вооружения и техники.

Темы - суперактуальные: синхротронные источники излучения, новейшие медиа-, IT- и биотехнологии, реальные истории бизнес-успеха

Это уже не просто "железо", а арсенал особого рода. "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать, - сообщил Сергей Шойгу. - Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа".

Еще один пример - лазерное оружие. "Раньше, вы помните, это была фантастика, 20 лет назад лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", - отметил министр обороны. Он также напомнил, что Российскую армию продолжают оснащать ракетными комплексами "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Сегодня наша армия является хорошо обученной, хорошо оснащенной, одной из лучших армий мира", - заключил глава оборонного ведомства России.

Справка "РГ"

Просветительский марафон "Новое знание"- первое масштабное мероприятие Российского общества "Знание", которое прошло в рамках его полной "перезагрузки", объявленной по инициативе президента страны. Цель марафона - придать новый импульс просветительской работе в России, сделать знания доступными для каждого человека. Марафон проходил в течение трех дней в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Лекции и мастер-классы, дискуссии и открытые уроки: уникальный опыт доступен совершенно бесплатно.

Сегодня общество "Знание" - это современная высокотехнологичная платформа. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета общества Сергей Кириенко, просветительский марафон "Новое знание" будет проводиться минимум раз в год.