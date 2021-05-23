Новости

Паводок в Хакасии пошел на спад 10:51
Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта 10:49
Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21 10:45
Эксперт назвал главную причину взлетов и падений биткоина 10:05
В Греции возник крупный пожар в заповедной зоне возле Афин 10:03
Десятки тысяч человек спасались бегством из-за извержения вулкана в Конго 09:55
В штате Нью-Йорк могут сократить применение силы полицейскими 09:31
Болгарский торговец оружием рассказал о боеприпасах во Врбетице 09:15
Названы признаки скорого прекращения деятельности банка 09:11
Собянин: Москва достойно справилась с пандемией коронавируса 08:55
Собянин: Информационная система Москвы готова к проведению ЕГЭ 08:33
Эксперт перечислил программирующие на бедность привычки 07:43
Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у привитых от COVID 06:26
Число погибших во время ультрамарафона в Китае увеличилось до 20 05:32
Россиянам назвали признаки гипноза по телефону 04:40
Более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия в США 03:49
В "Роскосмосе" анонсировали запуск к МКС грузовика "Прогресс МС-17" 03:31
На ультрамарафоне в Китае погибли не менее 16 человек 02:53
NI: Встреча Лаврова и Блинкена в Исландии стала кошмаром для Украины 01:54
Virgin Galactic успешно запустила корабль для космических туристов 01:17
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Игрок "Флориды" травмировал Кучерова, набравшего 4 очка в матче 22.05.2021
Чехия потерпела второе подряд поражение на ЧМ по хоккею 22.05.2021
В Конго началось извержение активного вулкана Ньирагонго 22.05.2021
Прививать от COVID-19 будут в стационарах и при направлении в санаторий 22.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
23.05.2021 10:05
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал главную причину взлетов и падений биткоина

Текст: Василий Кошкин

Резкие взлеты и падения курса биткоина связаны, в основном, с громкими новостями и настроениями спекулянтами.

Фото: istock
Как не потерять все деньги новичку при инвестировании в биткоин

По словам президента российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергея Романчука, привязывать поведение криптовалюты к фондовому или валютному рынку не стоит.

"Цена на них определяется, прежде всего, настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, высокая волатильность является особенность криптоактивов.

В качестве примера аналитик привел решение компании Tesla, которая в феврале объявила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Тогда Илон Маск заявил, что его компания начинает инвестировать в цифровые активы, что спровоцировало рекордный рост курса биткоина. При этом когда в мае Маск сообщил о приостановке приема криптовалюты в качестве оплаты за электрокары, биткоин обвалился сразу на 15 процентов.

"Такие просадки в стоимости всегда были и, наверное, будут. И если отмотать ленту истории назад, то биткоин после того, как поднялся до 20 тысяч долларов, упал до 3,5 тысячи долларов", - пояснил Романчук, отметив, что подобная амплитуда может повториться.

Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Дмитрий Чернышенко предложил начать развитие экотуризма с Камчатки
Собянин: Москва достойно справилась с пандемией коронавируса
Болгарский торговец оружием рассказал о боеприпасах во Врбетице
Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у привитых от COVID
Число погибших во время ультрамарафона в Китае увеличилось до 20
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов