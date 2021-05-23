Эксперт назвал главную причину взлетов и падений биткоина

Резкие взлеты и падения курса биткоина связаны, в основном, с громкими новостями и настроениями спекулянтами.

По словам президента российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергея Романчука, привязывать поведение криптовалюты к фондовому или валютному рынку не стоит.

"Цена на них определяется, прежде всего, настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, высокая волатильность является особенность криптоактивов.

В качестве примера аналитик привел решение компании Tesla, которая в феврале объявила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Тогда Илон Маск заявил, что его компания начинает инвестировать в цифровые активы, что спровоцировало рекордный рост курса биткоина. При этом когда в мае Маск сообщил о приостановке приема криптовалюты в качестве оплаты за электрокары, биткоин обвалился сразу на 15 процентов.

"Такие просадки в стоимости всегда были и, наверное, будут. И если отмотать ленту истории назад, то биткоин после того, как поднялся до 20 тысяч долларов, упал до 3,5 тысячи долларов", - пояснил Романчук, отметив, что подобная амплитуда может повториться.