NI: Встреча Лаврова и Блинкена в Исландии стала кошмаром для Украины

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике стали для Украины кошмаром. Таким мнением с читателями американского журнала The National Interest поделился журналист Марк Епископос. Он отметил, что эксперты увидели в заявлениях глав внешнеполитических ведомств двух стран "совершенно другой подтекст".

По мнению журналиста, нынешний американский лидер предпринимает определенные шаги для улучшения американо-российских отношений. "Усилия Байдена могут стать еще одним ударом для Киева. Под вопросом создание единого западного фронта для сдерживания Москвы. Это еще больше ослабит геополитические позиции Украины", - подчеркивается в статье NI. Также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах "от Парижа до Берлина".

Напомним, поздно вечером 19 мая в столице Исландии состоялась встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Дипломаты беседовали почти два часа.

Глава МИД РФ назвал эту встречу конструктивной. По словам Лаврова, чувствовалась заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.