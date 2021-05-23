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23.05.2021 19:52
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области похоронили погибших на очистном коллекторе

Текст: Александр Гавриленко

В Ростовской области похоронили 10 из 11 погибших на очистных сооружениях Неклиновского района. Последний рабочий, скончавшийся позже в больнице, будет похоронен завтра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого.

Фото: Елена Мелихова/РГ
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Восемь человек похоронены по месту жительства в нескольких поселках Неклиновского района, еще двое - в Таганроге, добавил Лисицкий. По его словам, городские власти взяли на себя расходы на похороны горожан. Семьям работников из Неклиновского района помогает водоканал.

Напомним, трагедия на очистных сооружениях произошла 21 мая. Во время плановых работ произошел выброс метана, источник которого до сих пор официально не установлен. В результате смертельное отравление получили 11 работников. Еще семь человек пострадали, четверо из них по-прежнему находятся в больнице.

Согласно поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата для изучения.

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