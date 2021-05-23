Массовую гибель рабочих под Таганрогом назвали несчастным случаем

Гибель 11 рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области является несчастным случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского "Водоканала" Евгения Плетменцева, обслуживающего объект.

По его словам, он не знает, откуда на объекте взялся метан, приведший к трагедии. "Это несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, она абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа", - прокомментировал Плетменцев. По его словам, проект работ прошел все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая. По предварительным данным, во время плановых работ произошел выброс метана. В результате от отравлений ядовитым газом погибли 11 человек. Еще семь человек пострадали, четверо из них по-прежнему находятся в больнице.

СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как сообщала "РГ", все материалы дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата для изучения.

Не исключено, что в процессе расследования будут обнаружены и другие сопутствующие причины трагедии, в том числе - пренебрежение техникой безопасности. Именно такое мнение выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности, поскольку рабочие спустились в коллектор без средств индивидуальной защиты.

Также независимым экспертам предстоит оценить, насколько вообще данный объект соответствовал российским техническим нормам.