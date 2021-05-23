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23.05.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

Массовую гибель рабочих под Таганрогом назвали несчастным случаем

Текст: Александр Гавриленко

Гибель 11 рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области является несчастным случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского "Водоканала" Евгения Плетменцева, обслуживающего объект.

Фото: Елена Мелихова/РГ
Чудом спасшийся рабочий рассказал "РГ" свою версию ЧП в коллекторе

По его словам, он не знает, откуда на объекте взялся метан, приведший к трагедии. "Это несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, она абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа", - прокомментировал Плетменцев. По его словам, проект работ прошел все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая. По предварительным данным, во время плановых работ произошел выброс метана. В результате от отравлений ядовитым газом погибли 11 человек. Еще семь человек пострадали, четверо из них по-прежнему находятся в больнице.

СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как сообщала "РГ", все материалы дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата для изучения.

Не исключено, что в процессе расследования будут обнаружены и другие сопутствующие причины трагедии, в том числе - пренебрежение техникой безопасности. Именно такое мнение выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности, поскольку рабочие спустились в коллектор без средств индивидуальной защиты.

Также независимым экспертам предстоит оценить, насколько вообще данный объект соответствовал российским техническим нормам.

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