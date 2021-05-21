Губернатор назвал причину гибели людей в коллекторе под Таганрогом

ЧП в Ростовской области с десятью погибшими произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

В эфире телеканала "Россия-24" Голубев рассказал, что, спустившись в колодец глубиной восемь метров, люди отравились метаном, не имеющим запаха и действующим моментально.

Также глава региона уточнил, что семьи погибших получат помощь в размере одного миллиона рублей. А пострадавшие, здоровью которых был нанесен тяжелый ущерб или ущерб средней тяжести, по 400 тысяч рублей. Работникам водоканала, получившим легкий ущерб здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей.

Следствие по делу о массовом отравлении во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка продолжается. Субботу, 22 мая, на Дону объявят днем траура.