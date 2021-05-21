Губернатор назвал причину гибели людей в коллекторе под Таганрогом

Новости

Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 19:24
Рубрика: Происшествия

Губернатор назвал причину гибели людей в коллекторе под Таганрогом

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

ЧП в Ростовской области с десятью погибшими произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области

В эфире телеканала "Россия-24" Голубев рассказал, что, спустившись в колодец глубиной восемь метров, люди отравились метаном, не имеющим запаха и действующим моментально.

Также глава региона уточнил, что семьи погибших получат помощь в размере одного миллиона рублей. А пострадавшие, здоровью которых был нанесен тяжелый ущерб или ущерб средней тяжести, по 400 тысяч рублей. Работникам водоканала, получившим легкий ущерб здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей.

Следствие по делу о массовом отравлении во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка продолжается. Субботу, 22 мая, на Дону объявят днем траура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму