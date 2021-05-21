Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших рабочих

Власти Ростовской области окажут материальную помощь семьям погибших в результате ЧП на очистных сооружениях в Таганроге. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

Также поддержку людям обещали оказать в администрации города. Напомним, трагедия произошла в пятницу при проведении сотрудниками таганрогского водоканала работ в поселке Дмитриадовка Неклиновского района.

На месте отравились десять рабочих, еще восемь пострадали. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).