В Кремле оценили решение США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG

Заявление Вашингтона о решении приостановить санкции против оператора проекта "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG можно расценивать как положительный сигнал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", - заявил представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия".

Напомним, о своем решении отказаться от введения санкций против Nord Stream 2 AG США заявили в минувший четверг, 20 мая, объяснив это тем, что такой шаг в их национальных интересах, однако затем ввели ограничения в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2".

Россия уже неоднократно призывала Вашингтон прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте политизации, так как проект полностью коммерческий и выгоден не только самой России, но и ЕС.