"Черная" версия Kia Sportage подешевела в России

В феврале на российский авторынок вышел Kia Sportage в спецсерии Black Edition. Данная версия кроссовера оказалась популярной.

Теперь корейская марка расширяет выбор комплектаций для Black Edition. Стартовал приём заказов на Sportage Black Edition в варианте Luxe Plus. Диапазон цен - от 1 994 900 до 2 194 900 рублей.

Модель предлагается как с передним приводом, так и с полным. Автомобиль оснащается бензиновыми моторами объёмом 2,0 литра (150 л. с.) и 2,4 литра (184 л. с.). Коробка - 6-ступенчатый "автомат".

В список оборудования Sportage Luxe Plus Black Edition входит следующее: светодиодные фары и ДХО, система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, 8-дюймовая мультимедиа, электрохромное (с самозатемнением) зеркало заднего вида, боковые зеркала с электроприводом регулировки и подогревом, пакет "тёплые опции", который включает в себя подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей.

По экстерьеру Sportage Black Edition отличает чёрно-глянцевая решётка радиатора, чёрные накладки на бамперах, затемнённые рейлинги и эмблемы, литые диски на 17 дюймов с чёрным покрытием. В салоне появилась чёрно-глянцевая центральная консоль, а также кресла, рулевое колесо и селектор КП, отделанные кожей.