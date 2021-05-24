ЧП с фуникулером в Италии произошло из-за технической неисправности

Причиной обрушения кабины фуникулера на севере Италии, приведшего к гибели 14 человек, стала неисправность механизма безопасности.

По словам прокурора коммуны Вербания Олимпии Босси, которые приводит агентство ANSA, не сработала система экстренного торможения. В настоящее время по факту инцидента заведено уголовное дело в отношении нескольких компаний по статье "непреднамеренное убийство и доведение до катастрофы". Босси отметила, что прежде всего будет проведена тщательная техническая экспертиза объекта инфраструктуры.

"Пока что рано говорить о каких-то выводах, предстоит выяснить причины отказа механизма", - заявила она.

Напомним, трагедия на севере Италии произошла в воскресенье, 23 мая. Кабина фуникулера, связывающего населенный пункт у озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне, упала с 20-метровой высоты, не доехав до точки назначения 200-300 метров. В результате происшествия погибли 14 человек, в том числе два ребенка.