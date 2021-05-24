Как в условия пандемии проходят учения НАТО в Эстонии

При этом более зримый враг, коронавирус, на время учений фактически забыт. "Во время учений подразделения не будут особо контактировать. Будем мыть руки и при необходимости носить маски", - успокоил встревоженную общественность начальник отдела боевой подготовки Генерального штаба Сил обороны полковник Мати Тикерпуу.

В социальных сетях уже задаются вопросом, как прибытие тысяч иностранных военнослужащих, хотя и моющих руки, скажется на и без того непростой эпидемиологической ситуации в Эстонии. Причем многие обращают внимание на странное обстоятельство. После начала учений власти, как будто отреагировав на подобные опасения, стали сообщать о резком снижении показателей заболевших. Буквально за несколько дней цифры инфицированных коронавирусом упали в три раза. С 300 заразившихся в сутки до 100.

Учения продлятся до 5 июня. Напомним, что в начале мая состоялась крупнейшая высадка американского десанта в Прибалтике. На территорию Эстонии было сброшено 800 американских парашютистов. Учитывая сложнейшие ночные условия, многие из них пострадали.