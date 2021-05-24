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24.05.2021 13:47
Рубрика: В мире

Как в условия пандемии проходят учения НАТО в Эстонии

Текст: Надежда Ермолаева
Тысячи военнослужащих НАТО принимают участие в учениях Альянса в Эстонии "Весенний шторм". Стартовавшие неделю назад, они вошли в свою основную фазу. Сотни единиц бронетехники и самолеты, военные корабли призваны показать решимость Брюсселя в отстаивании своих позиций в Восточной Балтике.
Фото: Mindaugas Kulbis/AP Фото: Mindaugas Kulbis/AP
Фото: Mindaugas Kulbis/AP

При этом более зримый враг, коронавирус, на время учений фактически забыт. "Во время учений подразделения не будут особо контактировать. Будем мыть руки и при необходимости носить маски", - успокоил встревоженную общественность начальник отдела боевой подготовки Генерального штаба Сил обороны полковник Мати Тикерпуу.

Фото: Reuters
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В социальных сетях уже задаются вопросом, как прибытие тысяч иностранных военнослужащих, хотя и моющих руки, скажется на и без того непростой эпидемиологической ситуации в Эстонии. Причем многие обращают внимание на странное обстоятельство. После начала учений власти, как будто отреагировав на подобные опасения, стали сообщать о резком снижении показателей заболевших. Буквально за несколько дней цифры инфицированных коронавирусом упали в три раза. С 300 заразившихся в сутки до 100.

Учения продлятся до 5 июня. Напомним, что в начале мая состоялась крупнейшая высадка американского десанта в Прибалтике. На территорию Эстонии было сброшено 800 американских парашютистов. Учитывая сложнейшие ночные условия, многие из них пострадали.

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