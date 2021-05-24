Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.05.2021 16:31
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверы Haval H6 и Jolion стали гибридами

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Марка Haval поделилась подробностями о гибридных версиях третьего поколения кроссовера H6 и недавно представленного SUV России - Jolion.

Фото: Sohu.com
Haval H9 бросит новый вызов Land Cruiser Prado

Оба автомобиля построены на новой платформе L.E.M.O.N., которая предусматривает установку "зелёных" трансмиссий.

Haval H6 третьего поколения оснащён турбированным бензиновым двигателем 1.5 литра и электромотором мощностью 177 л.с., что в сумме даёт 243 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Тип гибрида в данном случае - последовательно-параллельный. По сравнению с прошлой генерацией Haval H6 новинка тратит на 0,3 литра меньше, заявленный "аппетит" - 6,6 литра.

Подробности о гибридном Haval Jolion компания не распространила, но можно с уверенностью говорить, что и он получит последовательно-параллельный гибрид.

Китайские СМИ пишут, что Jolion достанется самая простая версия гибридной трансмиссии - DHT100, в котором мощность мотора составляет 136 л.с. В качестве генератора и помощника при больших нагрузках выступает также бензиновая "четвёрка", но, видимо, без наддува.

Продажи Haval Jolion стартовали в России 19 мая 2021 года. Цена на модель стартует от 1 189 000 рублей.

#Haval