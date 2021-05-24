Кроссоверы Haval H6 и Jolion стали гибридами

Марка Haval поделилась подробностями о гибридных версиях третьего поколения кроссовера H6 и недавно представленного SUV России - Jolion.

Оба автомобиля построены на новой платформе L.E.M.O.N., которая предусматривает установку "зелёных" трансмиссий.

Haval H6 третьего поколения оснащён турбированным бензиновым двигателем 1.5 литра и электромотором мощностью 177 л.с., что в сумме даёт 243 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Тип гибрида в данном случае - последовательно-параллельный. По сравнению с прошлой генерацией Haval H6 новинка тратит на 0,3 литра меньше, заявленный "аппетит" - 6,6 литра.

Подробности о гибридном Haval Jolion компания не распространила, но можно с уверенностью говорить, что и он получит последовательно-параллельный гибрид.

Китайские СМИ пишут, что Jolion достанется самая простая версия гибридной трансмиссии - DHT100, в котором мощность мотора составляет 136 л.с. В качестве генератора и помощника при больших нагрузках выступает также бензиновая "четвёрка", но, видимо, без наддува.

Продажи Haval Jolion стартовали в России 19 мая 2021 года. Цена на модель стартует от 1 189 000 рублей.