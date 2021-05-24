Lada Niva станет героем нового выпуска телешоу Top Gear

В одном из новых выпусков популярной телепередачи Top Gear появится Lada Niva: автомобиль был замечен на съёмочной площадке в городе Плимут, Великобритания.

По данным Lada Niva Documentary, Lada Niva была куплена в прошлом году на аукционе Brightwells за 3360 фунтов стерлингов (351 000 рублей). Больше никаких подробностей об автомобиле нет, но на фото видно, что внедорожник был подготовлен к продаже в Великобритании: руль находится с правой стороны.

Экспорт Lada Niva в Англию начался в 1978 году и продолжался вплоть до 1997 года - до ужесточения экологических норм, которым российский внедорожник не соответствовал.

Правда, в 2010 году "Нива" завозилась на Туманный Альбион частной компанией по упрощённому сертификату, но в 2016 году для "Нивы" загорелся красный свет. В марте 2021-го светофор снова сменился: Британия вышла из состава Евросоюза и поэтому не обязана выполнять требования по эконормам. Таким образом, Lada Niva в скором времени снова окажется у дилеров.