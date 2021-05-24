Постановление правительства Мурманской области от 20 мая 2021 года № 296-ПП "О внесении изменения в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 18.05.2021 № 17 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.05.2021 № 279-ПП), изменение, изложив абзац третий подпункта 38 пункта 3.2 в следующей редакции:

"- заселение граждан исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), завершенной не ранее чем за три недели до дня заселения";".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







