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24 мая 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21 мая 2021 года № 35-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2021 № 28-пг) изменение, заменив слова "по 31 мая 2021 года" словами "по 30 июня 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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