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24.05.2021 15:02
Рубрика: Экономика

Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка

Текст: Евгений Гайва
Семьи, купившие путевки в детские лагеря до запуска программы детского кешбэка, также смогут получить компенсацию половины стоимости после 15 июня. Об этом сообщили журналистам в Ростуризме.
Фото: Сергей Михеев / РГ Фото: Сергей Михеев / РГ
Фото: Сергей Михеев / РГ

"Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате", - заявили в пресс-службе Ростуризма.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как уточнили в ведомстве, вернется также 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

Первоначально программа не предполагала возврата части стоимости путевки тем, кто купил ее до старта программы. Однако такая возможность была рассмотрена по предложению президента России.

Программа детского туристического кешбэка стартует в ночь на 25 мая с нуля часов по московскому времени. С этого момента все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карту "Мир", с которой была совершена покупка, в течении максимум пяти дней.

Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течении всего лета и с возможностью вернуться до 15 сентября.

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