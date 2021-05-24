Врач Эрмитажа рассказала о смертельном для кошек коронавирусе

Животные пусть очень редко, но заболевают COVID-19. Однако наибольшую опасность для них несут другие типы коронавирусов, которые известны давно, но вакцины от до сих пор нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарного врача эрмитажных котов Анну Кондратьеву.

В частности, если "человеческий" COVID-19 поражает органы дыхания, то кошки болеют инфекционным перитонитом, возбудителем которого также является коронавирус, но другого типа. Эта болезнь является для кошек смертельной. Вакцины от нее нет.

Некоторое время назад в России была разработана вакцина "Карнивак-Ков", которая призвана защитить животных от COVID-19. Известно, что ею будут прививать, например, служебных собак.

"РГ" уже рассказывала, что появление вакцины не вызвало ажиотажа в ветклиниках Петербурга. Тем не менее, по оценкам Кондратьевой, разработка "Карнивак-Ков" приблизит ученых к созданию вакцины и от инфекционного перитонита.