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24.05.2021 15:00
Рубрика: Общество

Врач Эрмитажа рассказала о смертельном для кошек коронавирусе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Животные пусть очень редко, но заболевают COVID-19. Однако наибольшую опасность для них несут другие типы коронавирусов, которые известны давно, но вакцины от до сих пор нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарного врача эрмитажных котов Анну Кондратьеву.

Фото: РИА Новости
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В частности, если "человеческий" COVID-19 поражает органы дыхания, то кошки болеют инфекционным перитонитом, возбудителем которого также является коронавирус, но другого типа. Эта болезнь является для кошек смертельной. Вакцины от нее нет.

Некоторое время назад в России была разработана вакцина "Карнивак-Ков", которая призвана защитить животных от COVID-19. Известно, что ею будут прививать, например, служебных собак.

"РГ" уже рассказывала, что появление вакцины не вызвало ажиотажа в ветклиниках Петербурга. Тем не менее, по оценкам Кондратьевой, разработка "Карнивак-Ков" приблизит ученых к созданию вакцины и от инфекционного перитонита.

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