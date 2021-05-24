ФСБ обвинила крымские санатории в легализации незаконных мигрантов

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю вскрыло преступную схему легализации иностранных граждан на полуострове, в которой активно участвовали крымские санатории. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следователей спецслужб, сотрудники нескольких санаториев от имени своих юрлиц изготавливали фиктивные документы, которыми приглашали иностранцев на лечение в своих здравницах. Эти приглашения давали гражданам зарубежных государств право въезжать на территорию РФ вопреки введенным на полуострове антикоронавирусным ограничениям.

- Установлено, что иностранных граждан направляли на территорию полуострова третьи лица, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев, - уточнили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении должностных лиц санаториев пять уголовных дел по части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции с использованием служебного положения"). А вот посредникам придется ответить по пункту "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан"). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Санкции статьи 322.1 предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Схемы организации нелегальной миграции на полуострове выявляются не впервые. В Алуште, например, в такой схеме был уличен старший помощник городского прокурора. Он за деньги изготавливал подложные справки, по которым граждане Украины пересекали государственную границу России. При передаче 130 тысяч рублей сотрудника прокуратуры задержали оперативники ФСБ.

В 2020 году Красногвардейский районный суд вынес приговор семерым гражданам, организовавшим канал незаконной миграции иностранцев на полуостров. Они за 3000-5000 рублей изготавливали поддельные документы, позволявшие продлевать мигрантам просроченные миграционные карты.