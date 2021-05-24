В Крыму обвинение потребовало осудить главу незаконного меджлиса на 9 лет

На заочном судебном процессе по делу руководителя запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа государственный обвинитель потребовал назначить для главы организации Рефата Чубарова наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

Чубарову инкриминируют преступления, предусмотренные частью первой статьи 212 УК РФ "Организация массовых беспорядков". Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Обвиняемый находится в международном розыске, и судебные прения проходят в заочной форме. Уголовное дело в отношении него возбудили в марте 2020 года. В июле минувшего года состоялось первое заседание Верховного суда Крыма, где слушалось дело главы запрещенного меджлиса.

В феврале нынешнего года суд заслушал в качестве свидетеля сенатора Ольгу Ковитиди, назвавшую Чубарова организатором беспорядков.

Следствие установило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента Крыма. На следующий день под стенами Верховного совета Крыма, где в это время заседали депутаты, произошли столкновения между сторонниками меджлиса и активистами партии "Русское единство". Тогда в результате беспорядков были насмерть задавлены два человека, свыше 80 участников акции получили травмы различной степени тяжести.