Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенной информации

Google должен в течение суток удалить весь запрещенный контент. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

"Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В случае повторного правонарушения штраф составит десятую часть годовой выручки компании.

Роскомнадзор пояснил, что сейчас на YouTube размещены порядка 5 тысяч запрещенных материалов. Большая часть - 3,5 тысячи - содержат призывы к экстремизму.

"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор не исключает, что к в отношении сервисов, подконтрольных Google LLC, могут быть приняты меры по замедлению трафика.

Ранее московский Арбитражный суд принял к производству иск Google к Роскомнадзору: IT-гигант намерен оспорить блокировку видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам. В надзорном ведомстве заявили, что готовы отстаивать свою позицию в судебном порядке.