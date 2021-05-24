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24.05.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota Prius сменит поколение: дата премьеры и тизер

Текст: Валерий Карташов

Компания Toyota объявила дату премьеры Prius нового поколения. Также японская марка опубликовала тизер модели.

Фото: www.instagram.com/300.lc/
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Итак, презентация Prius следующей генерации состоится уже 2 июня. Судя по изображению, задняя часть машины сможет похвастать зауженными светодиодными фонарями, камерой заднего вида, чёрным логотипом.

По неподтверждённым данным, новый Prius сохранит прежнюю платформу. Но при этом гибридная силовая установка станет более эффективной за счёт экономичного ДВС и батареи увеличенной емкости.

Toyota Prius четвертого поколения, который производится с 2015 года, оснащается 98-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, 72-сильным электромотором, литий-ионными батареями. Последние располагаются под задними сиденьями. Модель доступна как с передним приводом, так и с системой полного привода.

Ранее Toyota пообещала до конца 2021 года представить два электромобиля и гибрид. Также компания разрабатывает несколько кроссоверов, седан и минивэн.

#Toyota