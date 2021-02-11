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11.02.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota пообещала выпустить два электрокара и гибрид до конца года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota долгое время сопротивлялась электрокарам, аргументируя это их бесполезностью с точки зрения пользы для окружающей среды. Но, видимо, японцы всё-таки решили запрыгнуть в последний вагон поезда, набирающего обороты, и до конца года покажут две EV-модели и гибрид.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Об этом заявил Боб Картер, исполнительный вице-президент по продажам Toyota North America: "Мы по-прежнему являемся лидерами в электрификации, начало которой положила Toyota ещё 25 лет назад, выпустив Prius на массовый рынок. Новые модели предложат покупателям наилучшее соответствие их ожиданиям".

Известно, что для проектирования электрокаров Toyota будет использовать платформу e-TNGA. Одна из EV-моделей - среднеразмерный кроссовер, который также будет выпускаться под брендом Subaru. Напомним, что Subaru даже показывала его полноразмерный макет.

Ранее "РГ" сообщала, что несмотря на то, что электрический SUV покажут в 2021 году, в продаже он появится через пару лет.

Также на e-TNGA Toyota планирует выпустить ещё два кроссовера - компактный и большой, а также седан и минивэн.

#Toyota