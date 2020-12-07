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07.12.2020 17:39
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала тизер нового кроссовера. У него будет "близнец" от Subaru

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В течение нескольких месяцев состоится премьера новой модели Toyota - среднеразмерного электрического кроссовера, созданного на модульной платформе e-TNGA. Новинка разрабатывалась совместно с Subaru, поэтому стоит ждать появления "близнеца" от компаньона.

Фото: скриншот с youtube.com
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Модульная платформа e-TNGA ориентирована на создание электромобилей с моторами на задней, передней или обеих осях сразу и аккумуляторами различной ёмкости.

Фиксированными областями платформы являются передняя и задняя ось, батарея под задним сиденьем, а длина и ширина могут варьироваться в зависимости от класса разрабатываемого электрокара.

На e-TNGA будут созданы ещё два кроссовера - компактный и большой, седан и минивэн. Каждая из моделей получит уникальное имя, которое будет отличать их от линейки авто с ДВС.

По информации Automotive News Europe, в продаже новая модель Toyota, несмотря на то, что её презентуют в 2021 году, поступит "через пару лет". Конкурентами новинки станут Nissan Ariya и Volkswagen ID.4.

#Toyota #Subaru