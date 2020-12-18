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18.12.2020 15:07
Рубрика: Легковые авто

Президент Toyota рассказал о "чрезмерном хайпе" вокруг электромобилей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Выступая на пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей по итогам года, президент Toyota Акиа Тойода назвал чрезмерным "хайп" вокруг электромобилей, а также заявил, что политики, требующие запретить автомобили с ДВС, просто-напросто недальновидные.

Фото: www.bestcarweb.jp
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Тойода заявил, что увеличение электрокаров не поможет экологии Японии, а напротив, отрицательным образом скажется на ней: основным источником получения электричества в стране является сжигание углеводородов.

Второй момент, обозначенный президентом Toyota: затраты на инфраструктуру, которые обойдутся стране в сумму от 135 до 358 миллиардов долларов.

"Когда политики выходят и говорят, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателями, понимают ли они, о чем идёт речь", - цитирует "Интерфакс" главу японского автоконцерна.

Также Тойода сказал, что если бы все автомобили в стране ездили на электричестве, то летом страна осталась попросту без электроэнергии.

Ожидается, что власти Японии с 2035 года введут запрет на продажу автомобилей с бензиновыми ДВС, сохранив возможность покупки гибридных машин с этим мотором в составе силовой установки. Пока же никаких официальных постановлений по этому поводу опубликовано не было.

Toyota не выпускает модели BEV, её специализация - гибриды и машины на водородных топливных элементах. Напомним, в декабре стартовали продажи второй генерации водородомобиля Mirai, который оказался на 20% дешевле предшественника.

#Toyota