Президент Toyota рассказал о "чрезмерном хайпе" вокруг электромобилей

Выступая на пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей по итогам года, президент Toyota Акиа Тойода назвал чрезмерным "хайп" вокруг электромобилей, а также заявил, что политики, требующие запретить автомобили с ДВС, просто-напросто недальновидные.

Тойода заявил, что увеличение электрокаров не поможет экологии Японии, а напротив, отрицательным образом скажется на ней: основным источником получения электричества в стране является сжигание углеводородов.

Второй момент, обозначенный президентом Toyota: затраты на инфраструктуру, которые обойдутся стране в сумму от 135 до 358 миллиардов долларов.

"Когда политики выходят и говорят, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателями, понимают ли они, о чем идёт речь", - цитирует "Интерфакс" главу японского автоконцерна.

Также Тойода сказал, что если бы все автомобили в стране ездили на электричестве, то летом страна осталась попросту без электроэнергии.

Ожидается, что власти Японии с 2035 года введут запрет на продажу автомобилей с бензиновыми ДВС, сохранив возможность покупки гибридных машин с этим мотором в составе силовой установки. Пока же никаких официальных постановлений по этому поводу опубликовано не было.

Toyota не выпускает модели BEV, её специализация - гибриды и машины на водородных топливных элементах. Напомним, в декабре стартовали продажи второй генерации водородомобиля Mirai, который оказался на 20% дешевле предшественника.