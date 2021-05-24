У Skoda Karoq появится новая версия - самая доступная с "автоматом"

Во второй половине 2021 года у Skoda Karoq появится новая версия, оснащённая "атмосферником" и автоматической трансмиссией - она обещает стать самой доступной двухпедальной модификацией чешского кроссовера.

В данный момент Skoda Karoq предлагается с турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с., агрегатируемым 8-диапазонной автоматической коробкой передач или 6-скоростным "роботом" DSG, и со 110-сильным атмосферным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП. Система полного привода доступна только на версиях с роботизированной трансмиссией.

В начале второго полугодия Skoda выведет Karoq с 1.6 MPI и 6-ступенчатым "автоматом". Ожидается, что она будет ненамного дороже базовой версии, за которую просят от 1 529 000 рублей в базовой комплектации Active, и окажется самой востребованной у покупателей.

По итогам четырёх месяцев 2021 года Skoda Karoq занимает девятое место в списке самых продаваемых SUV.