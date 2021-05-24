УАЗ доработал "Буханку Байкал" и запускает в серийное производство

В прошлом году УАЗ показал кемпер "Байкал", созданный на базе "Буханки". Автомобиль получил ряд доработок и готовится отправиться в серийное производство. Пока Ульяновский автозавод и партнёрская компания "Автодом", которая будет производить машины, находятся в стадии получения ОТТС.

Основа салона-трансформера - раскладывающийся диван-кровать размером 1950 х 1200 мм. Диван оборудован ремнями безопасности для двух пассажиров и оснащён крепежом для столешницы.

С левой стороны салона - кухонный модуль с раковиной, крышка которой является также разделочной доской, холодильником и многочисленными ящиками, в том числе для портативного биотуалета. В задней части гарнитура располагаются ёмкости с водой по 20 литров каждая.

Справа в салоне расположен модуль для хранения вещей, включателями освещения и портами USB. Ближе к перегородке между кабиной и пассажирским отсеком установлен мебельный блок со столешницей и нишей для хранения портативной газовой плиты, который является и ступенькой для подъёма на второй ярус с ещё одним спальным местом (в случае версии с раскладной крышей).

На выбор будет предложено четыре варианта надстройки, которые позволяют увеличить высоту салона до 1650 или 2000 мм.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Вся мебель изготовлена из облегченной фанеры с водостойкой ламинацией HPL-пластиком, внутренние кузовные поверхности обшиты пластиковыми листами АБС, предусмотрена LED-подсветка по периметру салона.

Доработки технической части включают в себя лифт подвески и установку пневмоэлементов. Также "Байкал" получил шноркель, колёса с шинами BFGoodrich All Terrain.

Силовой агрегат остался прежним: пара бензинового 112-сильного мотора и 5-ступенчатой МКП. Как и все "Буханки", новая модификация оснащена полным приводом с понижающим рядом.

Не уточняется, можно ли будет переоборудовать старый автомобиль в кемпер. Для первого "Байкала" такая опция предполагалась: модернизация занимала 23 дня и стоила 500 000 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.