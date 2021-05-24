В ДР Конго число погибших при извержении вулкана увеличилось до 15

Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго стали уже 15 человек. Новые данные распространило местное издание Actualite, ссылаясь на официального представителя правительства страны. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Извержение Ньирагонго, одного из самых активных вулканов в мире, началось в субботу, вызвав панику среди жителей Гомы. Как сообщало агентство France-Presse, в этом городе, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители покидали свои дома, направляясь к границе с Руандой. Силы гражданской обороны начали эвакуацию населения. Отмечается, что вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений, пишет РИА Новости.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз его крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20 процентов, около 120 тысяч человек остались без жилья.