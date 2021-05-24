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24.05.2021 04:40
Рубрика: В мире

В ДР Конго число погибших при извержении вулкана увеличилось до 15

Последдствия извержения вулкана Ньирагонго, город Гома, 23 мая 2021 г. Фото: AFP/Moses Sawasawa Последдствия извержения вулкана Ньирагонго, город Гома, 23 мая 2021 г. Фото: AFP/Moses Sawasawa
Последдствия извержения вулкана Ньирагонго, город Гома, 23 мая 2021 г. Фото: AFP/Moses Sawasawa

Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго стали уже 15 человек. Новые данные распространило местное издание Actualite, ссылаясь на официального представителя правительства страны. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Фото: EPA-EFE/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM
Десятки тысяч человек спасались бегством из-за извержения вулкана в Конго

Извержение Ньирагонго, одного из самых активных вулканов в мире, началось в субботу, вызвав панику среди жителей Гомы. Как сообщало агентство France-Presse, в этом городе, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители покидали свои дома, направляясь к границе с Руандой. Силы гражданской обороны начали эвакуацию населения. Отмечается, что вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений, пишет РИА Новости.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз его крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20 процентов, около 120 тысяч человек остались без жилья.

В мире Африка Демократическая Республика Конго РГ-Видео

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