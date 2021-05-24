В Госдуме назвали "самую страшную" санкцию против США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал прокладку трубопровода "Северный поток-2" самой страшной российской мерой, направленной против Соединенных Штатов. Таким мнением он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США" - это завершение строительства "Северного потока-2", получение альтернативного канала поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину, заявил Шерин. Он отметил, что тогда Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями и перебоями в поставке российского газа.

По словам Шерина, когда Россия достроит трубопровод и начнет бесперебойно поставлять газ в Европу, Киев поймет, что лишился огромных транзитных денег, "тогда мы можем Америке устанавливать любые условия". США будут сами, в одностороннем порядке, свои санкции с РФ снимать из-за опасений потерять контроль над европейскими странами. Парламентарий подчеркнул, что Россия сегодня является серьезным конкурентом США на рынке энергоресурсов.

Напомним, 21 мая минфин США объявил о санкциях по проекту "Северный поток-2" против ряда организаций и судов из России. По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, новые санкции говорят об истинных намерениях команды нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. "Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к "стабильным и предсказуемым отношения с Россией". Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим", - подчеркнул сенатор.