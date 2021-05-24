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24.05.2021 17:56
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения "черной плесени" в РФ

Текст: Василий Кошкин
Угрозы распространения мукормикоза ("черная плесень") в России нет, считает эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее три индийских штата объявили о начале эпидемии мукормикоза. Всего в стране выявлено более 8 тысяч случаев заражения. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.

Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек

"Черная плесень" появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой", - отметил Горелов, его слова передает РИА Новости.

По его словам, экстраполировать данные по Индии на Россию некорректно. "Культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет", - пояснил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что мукормикоз, больше известный как "черная плесень" и поражающий носоглотку, глаза и легкие человека, является мощным аллергеном, но, как правило, не вызывает заболевания. Этот грибок распространен практически во всех странах, но более актуален для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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