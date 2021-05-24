Индийский регион объявил об эпидемии "черной плесени"

Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз ("черную плесень") эпидемией. Этот статус позволяет вводить особые меры борьбы с распространением болезни и регулируется Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, отмечает газета The Times of India.

На прошлой неделе индийское правительство призвало регионы ввести режим эпидемии в связи с распространением "черной плесени". Кроме Джамму и Кашмира, этой рекомендации уже последовали штаты Раджастхан и Телангана.

Всего в Индии выявлено более восьми тысяч случаев заражения мукормикозом. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мукормикоз, больше известный как "черная плесень" и поражающий носоглотку, глаза и легкие человека, является мощным аллергеном, но, как правило, не вызывает заболевания. Этот грибок распространен практически во всех странах, но более актуален для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры.