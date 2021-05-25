Депутат предложил ввести новую категорию льготников

Чтобы стимулировать россиян усыновлять детей, в России предлагают ввести новую льготную категорию. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия").

Свою инициативу парламентарий представил в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова. Предлагается ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка, говорится в письме, которое цитирует RT.

Депутат объяснил, что именно указанные формы устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются приоритетными в России. И именно с их помощью можно лучше все социализировать ребенка, создать лучшие условия для его развития.

Что касается предлагаемой льготы, то речь об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров при начислении земельного налога. Как указал Федоров, пока право на такую льготу имеют ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и ряд других категорий.

По его словам, реализовать эту инициативу нужно, во-первых, чтобы создать стимулы для тех, кто готов взять ребенка в семью. А во-вторых, для поддержки граждан, уже сделавших это.

Льготой в случае реализации этой инициативы усыновители и опекуны смогут пользоваться до достижения совершеннолетия принятого в семью ребенка.

По данным кабмина на начало 2021 года, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России составила более 406 тыс. человек. Почти 365 тыс. из них находились на воспитании в замещающих семьях.