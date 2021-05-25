Указ главы Республики Крым от 25 мая 2021 года № 118-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 14:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена", на прием и размещение с 26 мая по 30 мая 2021 года на базе Центра спорта "Эволюция" Общества с ограниченной ответственностью "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов" в г. Евпатории организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия во Всероссийских соревнованиях "Звезды Крыма" по виду спорта "синхронное плавание", на прием и размещение с 30 мая по 4 июня 2021 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" в г. Алуште организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия во Всероссийских соревнованиях "Крымчанка" по виду спорта "художественная гимнастика".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







