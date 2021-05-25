Лавров и Макей обсудили ситуацию вокруг Ryanair

В России приветствуют готовность властей Республики Беларусь предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе состоявшегося телефонного разговора со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

В ходе беседы стороны обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств и отдельно затронули события, развернувшиеся в белорусском небе 23 мая.

В опубликованном на сайте российского МИД сообщении указывается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили и вопрос с задержанием находившейся на борту самолета российской гражданки. Отмечается, что с белоруской стороны прозвучало обещание обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников в ближайшее время.