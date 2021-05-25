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25.05.2021 17:00
Рубрика: Экономика

На страже продовольственной безопасности

Концерн "Покровский" стал одним из самых эффективных агропредприятий в стране ГК "Концерн "Покровский" - один из ведущих сельхозпроизводителей на юге России, оценил результаты 2020 года и озвучил планы на текущий год. Стратегическими направлениями развития компании по-прежнему остаются модернизация и развитие своих предприятий, социальная ответственность и повышение качества производимой продукции.
Фото: Пресс-служба ГК "Концерн «Покровский" Фото: Пресс-служба ГК "Концерн «Покровский"
Фото: Пресс-служба ГК "Концерн «Покровский"

2020: сложный, но плодотворный

Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, которая продолжала показывать рост по время спада российской экономики, вызванного коронавирусом. Во многом это объясняется последовательной политикой российских властей в последние годы: благодаря масштабному финансированию АПК сейчас - стабильно функционирующий сектор, который способен накормить не только россиян, но и жителей других стран.

Еще в мае 2020 года, в разгар пандемии, президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, отметил ключевые условия продовольственной безопасности и независимости нашей страны.

"В непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли, - сказал президент. - Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом".

Ведущие предприятия агропромышленного комплекса показали в 2020 году положительную динамику по всем отраслям сельского хозяйства. Так, ГК "Концерн "Покровский" продемонстрировал существенный рост основных финансовых показателей: выручка компании составила 34 млрд. рублей, чистая прибыль увеличилась на 87% до 5,5 млрд. "Прошедший 2020 год стал периодом испытаний всего АПК России на прочность и стабильность. Но аграрии успешно справились с поставленной президентом задачей и это видно по всем показателям", - считает управляющий агробизнесом ГК "Концерн "Покровский" Станислав Кашуба.

Год у группы компаний выдался сложным, но плодотворным. Помимо хорошей прибыли и объемов производства, в 2020 году Минсельхоз РФ включил "Покровский" в перечень системообразующих предприятий АПК. А в марте 2021 года Forbes поставил концерн на 6 место в рейтинге крупнейших землевладельцев России. Кроме того, холдинг вошел в топ-50 самых быстрорастущих компаний России, по версии РБК. Большинство предприятий группы компаний являются градообразующими в регионах присутствия, в общей сложности на них трудятся более 10 тыс. человек.

Эти показатели позволили ГК "Концерн "Покровский" стать одним из лучших агропредприятий с точки зрения эффективности на 1 гектар. Сейчас группа компаний занимает 6 место в рейтинге крупнейших производителей сырого молока, составленном Центром изучения молочного рынка (DIA). А по данным Союза сахаропроизводителей России, из 30 действующих агрохолдингов, владеющих сахарными заводами в России, концерн занимает 6 место по объемам производства (137,5 тыс. тонн по итогам производственного сезона 2020/2021).

Прозрачность производства

Хорошие экономические результаты показал и флагман элеваторной группы ГК "Концерн "Покровский" - Каневской элеватор. За четыре месяца 2021 года производство комбикормов на предприятии увеличилось вдвое - до 10,7 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 5,7 тыс. тонн). При этом управляющая ООО "Каневской элеватор" Любовь Недилько подчеркивает, что основной упор предприятие делает не на количество, а на качество продукции и прозрачность производства.

"Мы отошли от выработки отдельных видов сельхозпродукции и взяли курс на создание прозрачных производственных цепочек, которые гарантируют покупателю высокое качество конечного продукта, - говорит Любовь Недилько. - В рамках единого производственного цикла от поля до прилавка, как это происходит с продукцией концерна, мы можем легко отследить, в каких условиях выращивалось зерно, как его защищали от вредителей, как проводилась обработка и хранение. Ведь сейчас уже нет задачи просто накормить людей. Важно, какой продукт ты им предлагаешь, насколько он "чист" от консервантов и прочей химии. Мы внедрили в производство комбикормов современные технологии чистоты конечного продукта, что напрямую влияет на то, какое в итоге мы покупаем мясо, молоко, яйца и т.д."

Принципы экологичного земледелия

Вопрос об экологичности в агропроизводстве уже несколько лет поднимается на самом высоком уровне. Так, 20 апреля на парламентских слушаниях в Госдуме Владимир Кашин, председатель комитета по аграрным вопросам, рассказал о катастрофической ситуации с ухудшением плодородия почв в России. "Уже 51 млн. га кислых почв, 25 млн. га переувлажненных и заболоченных земель. При этом появились и пустыни. По гумусу 25% почв уже ниже минимального, и лишь только 45% могут быть отнесены к сильно- и среднегумусированным. А как может быть иначе, если в 35 раз сократили площади гипсования, в 12 раз площади известкования, в 6 раз сократили внесение органических удобрений, в 3 раза минеральных удобрений", - возмутился Владимир Кашин в своем докладе.

Концерн "Покровский" принимает активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды. Ежегодно сельхозпредприятия агрохолдинга вносят около 500 тыс. тонн органических удобрений, что увеличивает содержание гумуса и поддерживает долговременное плодородие почвы.

"На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, - прокомментировал Станислав Кашуба. - С этого года начали использовать дроны для внесения энтомофагов с целью уничтожения вредителей. Помимо этого, очень бережно относимся к плодородию почвы: ежегодно вносим по 500 тыс. тонн органических удобрений, следуем основополагающим законам земледелия - чередование культур, соблюдение степени нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, то есть подсолнечником и сахарной свеклой, использование в севообороте многолетних трав".

Эти меры дают результат: по данным агрохимического обследования почв предприятий Концерна за 10 лет, даже при получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в них сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия. В 2021 году Концерн "Покровский" продолжит работу по сохранению плодородия принадлежащей ему земли.

Социальная ответственность

В 2020 году, когда в связи с пандемией коронавируса был введен карантин, ГК "Концерн "Покровский" увеличил затраты на благотворительность и финансирование социальных программ, о чем в марте этого года писала "Российская газета".

"Наши предприятия являются градообразующими в Краснодарском крае, - приводит издание слова председателя совета директоров ГК "Концерн "Покровский" Андрея Коровайко. - Только налогов мы платим более 4,5 млрд. рублей в год, постоянно увеличиваем инвестиции в производство, делая при этом упор на социальную защищенность наших работников и членов их семей, много внимания уделяем благоустройству поселений, где живут наши сотрудники и находятся наши предприятия. Ежегодно на реализацию соцпроектов и благотворительность мы направляем более 100 миллионов рублей. Причем для концерна это не только добрая корпоративная традиция, не дань моде, а философия нашего бизнеса, если хотите, это наш внутренний стержень. Мы дорожим своим коллективом, делаем все возможное для его развития, понимаем, что все наши усилия гармонируют с усилиями руководства страны, направленными на развитие отечественного бизнеса и повышение качества жизни наших граждан"

Социальными проектами и благотворительностью Концерн "Покровский" занимается на протяжении всей своей деятельности - уже более 20 лет. В 2015 году эта деятельность была централизована и создан благотворительный фонд "Покровский", который занимается социальной реабилитацией детей-сирот, поддерживает детские и молодежные движения и организации, участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Совместно с местными властями реализуются проекты по сохранению и зданий и территорий, имеющих историческое, культурное и природоохранное значение. На постоянной основе оказывается спонсорскую помощь ветеранам и другим социально-незащищенным категориям граждан. Так, в сложный 2020 год ГК "Концерн "Покровский" выделил более 1,5 тыс. продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных семей и других жителей Краснодарского края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В общей сложности холдинг предоставил более 27 тонн продукции.

Среди самых крупных проектов, в которых принял участие благотворительный фонд "Покровский", - капитальный ремонт инфекционного и хирургического отделений Каневской центральной больницы, на что концерн выделил 13 млн. рублей.

Инвестиции в будущее

Большую часть прибыли ГК "Концерн "Покровский" направляет на капитализацию бизнеса и инвестиции, выплаты дивидендов за последние пять лет не превышают 10%. Этот год не станет исключением: полученную прибыль году группа компаний вложит в развитие агробизнеса. В 2021 году, на модернизацию предприятий и другие инвестиционные цели концерн направит 3 млрд. рублей. На обновление технического парка будет направлено 1,3 млрд. рублей, на расширение земельного банка - 1 млрд, на реконструкцию сахарных заводов и животноводческих комплексов - еще 500 млн. Также холдинг планирует увеличить на 1000 га площадь орошаемых земель. 303 дополнительных гектара уже введено под орошение - в хозяйстве ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа".

В связи с расширением посевных площадей и внедрением новых технологий, в текущем году компания планирует собрать хороший урожай и увеличить выручку до 37,5 млрд. рублей.

"В 2021 году мы увеличим производственные мощности. К примеру, площадь сева озимой пшеницы превысила 105 тыс. га, что позволит нам получить урожай около 750 тыс. тонн. Расширены посевные площади и под другими сельскохозяйственными культурами - ячменем, кукурузой, подсолнечником. В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы мы на треть, до 28,5 тыс. га, увеличили посевные площади под этой культурой и планируем собрать в 2021 году рекордный урожай - 1,5 млн. сахарной свеклы. Это позволит Концерну обеспечить сахарные заводы собственным сырьем и снизить зависимость от волатильности цен на рынке".

Сейчас сахарные заводы концерна обеспечены собственным сырьем на более чем 50%. Это позволяет компании выполнять все обязательства по фиксации цен на уровне 36 рублей за килограмм.

Справка о компании

ГК "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. В состав концерна входят 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут производственную деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный банк компании в 2021 году превысил 242 тыс. га.

Приоритетное инвестиционное направление Концерна "Покровский" - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Агрохолдинги "Каневской", "Ейский" и "Лабинский" (объединяют 22 хозяйства в 16 районах Краснодарского края) занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, животноводством и производством молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки. Годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции составляет 2,5 млн тонн. Продукция группы компаний востребована не только на российском рынке, но и за рубежом - годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур составляет более 400 тыс. тонн.

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