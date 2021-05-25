Песков прокомментировал замену флагов РФ и Беларуси на ЧМ по хоккею в Риге

"Мы видели, что флаг Беларуси был заменен. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - заметил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы журналистов. Напомним, рижские власти вместо национального флага республики повесили бело-красно-белый.

Говоря о замене триколора РФ на рижской площади на флаг Олимпийского комитета России, Песков напомнил, что на международных соревнованиях наша страна сейчас не использует национальный флаг. "На местах проведения чемпионата он временно не используется. Но здесь нужно разобраться: площадь в Риге - место проведения чемпионата или нет. Если нет, то мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей", - уточнил он. При этом Песков не исключил, что подобные рекомендации могли поступить от спортивных чиновников.