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25.05.2021 13:18
Рубрика: В мире

Посольство Беларуси: Решение Киева отменить авиасообщение абсурдно

Текст: Юрий Чернов
Посольство Республики Беларусь в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с решением украинских властей прекратить двустороннее авиасообщение. Об этом говорится на сайте диппредставительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нем отмечается, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине.

Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости
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"Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев - Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации", - говорится в ноте.

В документе подчеркивается, что, несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщения с Украиной.

"Ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины. Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов", - отметили в белорусском посольстве.

В диппредставительстве отдельно подчеркнули, что вызывают возмущение ссылки в заявлениях официальных лиц Украины о наличии якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Беларуси.

"Тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования Посольства Республики Беларусь в Украине, расположенного в самом центре столицы Украины. Провокации против белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, организуемые экстремистски настроенными лицами, стали устойчивой практикой и никак не пресекаются украинской стороной", - заключили в посольстве Беларуси в Киеве.

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина

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