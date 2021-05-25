Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний

Третья фаза испытаний российской цельновирионной вакцины от коронавируса "КовиВак" может начаться уже через пару недель. Об этом рассказал Айдар Ишмухаметов, гендиректор Научного центра имени М. П. Чумакова РАН.

"Документы на проведение третьего этапа проверки поданы. Это решение министерства здравоохранения, - цитируют Ишмухаметова "Известия". - Мы ждем. Думаю, неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний".

Напомним, в России сейчас зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Ранее разработчики "КовиВака" рассказали о продолжительности иммунитета, который дает вакцина. Препарат защищает организм в течение восьми месяцев. До конца этого года в центре планируют выпустить минимум 7,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.