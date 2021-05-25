Новости

Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США 04:22
На МКС изучат влияние открытого космоса на почвы с микроорганизмами 04:17
Более миллиона избирателей участвовали в первый день в праймериз "ЕР" 03:50
Инфекционист заявил об отсутствии более опасных новых штаммов коронавируса 03:49
Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний 03:29
Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях 02:41
НАСА запустит систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий 01:55
Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России 01:26
Алжир частично откроет свои воздушные границы 01:25
Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ 24.05.2021
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 24.05.2021
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 24.05.2021
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 24.05.2021
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 24.05.2021
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 24.05.2021
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 24.05.2021
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 03:29
Рубрика: Общество

Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Третья фаза испытаний российской цельновирионной вакцины от коронавируса "КовиВак" может начаться уже через пару недель. Об этом рассказал Айдар Ишмухаметов, гендиректор Научного центра имени М. П. Чумакова РАН.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител

"Документы на проведение третьего этапа проверки поданы. Это решение министерства здравоохранения, - цитируют Ишмухаметова "Известия". - Мы ждем. Думаю, неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний".

Напомним, в России сейчас зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Ранее разработчики "КовиВака" рассказали о продолжительности иммунитета, который дает вакцина. Препарат защищает организм в течение восьми месяцев. До конца этого года в центре планируют выпустить минимум 7,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня