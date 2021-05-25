Раскрыто количество штрафов за разговор по мобильному за рулем

Дептранс Москвы рассказал о том, сколько штрафов водители получили за разговор по телефону. Оказалось, что с начала 2021 года комплексы автоматической фиксации нарушений вынесли 2 693 штрафов за использование смартфонов во время езды.

"Сообщение в пять слов - около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 метров. Расстояние, достаточное, чтобы при езде "вслепую" не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать", - отметили в Дептрансе.

Там также добавили, что использование водителем мобильного "подвергает опасности вас и всех, кто также находится на дороге. Невнимание - чревато смертью. Пожалуйста, будьте ответственны и не отвлекайтесь на телефон за рулем".

Напомним, штраф за это нарушение составляет 1,5 тысячи рублей. Единственное исключение делается только в том случае, если человек разговаривает по телефону через гарнитуру и не держит аппарат в руках.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что в Москве около 8 тысяч водителей будут оштрафованы за езду без пристегнутого ремня. Такой материал набрали самые "умные" из всех камер на столичных дорогах.

По статистике, ремень спасает до 50 процентов попавших в аварию водителей и пассажиров с переднего сиденья. У тех, кто сидит сзади, вероятность спасения с помощью ремня повышается до 75 процентов