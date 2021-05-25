Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175

Из Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали шестерых детей, пострадавших при нападении на гимназию №175.

Как сообщили в минздраве республики, на стационарном лечении остаются еще шесть школьников, их состояние стабильное.

Напомним, ранее из больницы были выписаны четверо детей, получивших ранения при ЧП. Пять детей и трое взрослых с травмами различной степени тяжести были направлены в федеральные медицинские центры в Москву.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу. Жертвами трагедии стали семь учеников и две учительницы. Злоумышленник был задержан на месте и позже арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом.