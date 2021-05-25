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25.05.2021 18:45
Рубрика: Общество

Надвигающийся на Петербург ливень побьет метеорологические рекорды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

26 мая в Петербурге ожидается последний в этом месяце ливень. Городское управление МЧС уже предупредило граждан о порывах ветра до 18 метров в секунду, призвало закрывать окна, а на улице обходить стороной деревья и рекламные щиты.

Фото: Павел Кононов
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Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, отмечает, что наступающий на город ливень позволит маю нынешнего года стать самым дождливым городом за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, которой насчитывается 141 год.

На сегодняшний момент в городе выпало 124 миллиметра осадков с начала месяца. Больше за всю историю наблюдений выпадало только в 2003 году, когда на город обрушилось за май 127,2 миллиметра дождей.

Метеоролог не сомневается, что надвигающийся на город ливень легко побьет этот рекорд.

Дожди в Петербурге идут уже неделю, связаны они с влиянием циклона. Из-за сильного ветра падают старые деревья, рекламные щиты, светофоры. В двух ливнях даже пострадали люди.

Однако запас ливней для Северной столицы потихоньку иссякает: после финального майского дождя в городе наступят солнечные дни.

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