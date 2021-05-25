Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров

Специалисты Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора совместно с сотрудниками Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу высчитали площадь загрязнения нефтепродуктами после их разлива в акватории Черного моря на побережье Туапсе. По предварительным данным, нефтепродукты разлились на территории площадью в 1,13 миллиона квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, возбуждено административное дело.

- Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ" по ЮФО отобрали пробы природной воды для определения количественных и качественных показателей загрязняющих веществ. Управление Росприроднадзора по данному факту возбудило дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение" в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе", проводится административное расследование, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, материалы административного расследования планируется направить в правоохранительные органы для возбуждения уже уголовного дела по статье 252 УК РФ "Загрязнение морской среды". К документам будут прикреплены расчеты ущерба, нанесенного акватории.

Тем временем глава Туапсинского района Виталий Мазнинов написал на своей странице в Instagram, что последствия разлива нефтепродуктов на одном из участков уже удалось ликвидировать. Однако, в 790 метрах от берега, в районе залегания глубоководного канализационного коллектора было обнаружено новое вытекание нефтесодержащей жидкости. Сейчас спецсуда с помощью абсорбента локализуют нефтяные пятна на поверхности воды, затем их собирают нефтемусоросборщики. Очистка берега проводится и на пляжных территориях, расположенных поблизости с местом распространения нефтяных пятен.

Как сообщалось ранее, утром 25 мая жители Туапсе обнаружили в воде маслянистое пятно. По предварительным данным, нефтепродукты попали в акваторию Черного моря из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В Туапсе ввели режим повышенной готовности. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю по факту разлива нефтепродуктов организовало проверку.