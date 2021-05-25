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25.05.2021 11:27
Рубрика: Власть

Правительство РФ выделит 15 миллиардов рублей на медцентр в Ялте

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте стоимостью более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
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В состав медицинского комплекса общей площадью 100 тысяч квадратных метров войдут стационар, поликлиника и диагностический центр. В главном корпусе разместят стационар на 410 коек, оперблок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии. Также построят консультационно-диагностический центр на 500 посещений в смену, детскую поликлинику на 300 посещений в смену и дневной стационар на 60 коек.

- Центр будет оказывать помощь по широкому перечню направлений, в их числе - хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология, - отмечается в сообщении правительства. - Его также оборудуют всей необходимой телекоммуникационной техникой, чтобы местные врачи могли проводить консультации с коллегами из ведущих медучреждений России. Ввод комплекса в эксплуатацию повысит доступность медицинских услуг в Крыму, в том числе для туристов и детей, отдыхающих в лагере "Артек", уменьшит нагрузку на действующие учреждения сферы здравоохранения.

Финансирование строительства медцентра ФМБА силами госкорпорации Ростех будет идти нарастающими темпами. В 2021 году в проектирование вложат 300 миллионов рублей. В 2022 году, когда начнется строительство, предусмотрен транш 3,7 миллиарда, в 2023-м - пяти миллионов, в 2024-м, в год введения клиники в эксплуатацию, - шести миллиардов рублей.

Как уже заявили власти Ялты, многофункциональный медкомплекс ФМБА построят в районе пересечения улиц Мицко и Халтурина. Поставлена задача подтянуть к центру хорошие подъездные пути, энергетические сети и современную коммунальную инфраструктуру. Также проект предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир, которые предоставят медикам для привлечения на полуостров высококвалифицированных специалистов из других регионов РФ.

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