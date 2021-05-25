Суд продлил арест подозреваемого в порче мемориала "Малая Земля"

Во вторник Октябрьский районный суд города Новороссийска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя Воронежа, который был задержан за осквернение воинского мемориала "Малая Земля". По информации пресс-службы Краснодарского краевого суда, срок заключения под стражу ему продлен до 24 июля нынешнего года.

Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России").

Как уже рассказывала "РГ", в минувшее воскресенье в одной из соцсетей появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как мужчина в полуобнаженном виде находился вместе со знакомой девушкой на территории мемориального комплекса "Малая Земля", увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны, и бросал в него стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала.

Сотрудники городского угрозыска задержали хулиганов (ими оказались жители Воронежа - мужчина 2000 года рождения и девушка 1999 года рождения). В отношении правонарушителей СУ СКР по Кубани возбудило уголовное дело.

В настоящее время по этому делу, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов, а также сбор доказательственной базы. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства и у исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

Напомним, в понедельник суд назначил им наказание в виде административного ареста - молодому человеку на срок 15 суток, девушке - на срок 14 суток.

Но сегодня, рассмотрев ходатайство СК, Октябрьский райсуд принял во внимание тот факт, что фигурант не имеет постоянного места жительства на территории Новороссийска и может скрыться от органов следствия. Поэтому судом принято решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток до 24 июля 2021 года включительно.