В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе

Новости

В Болгарии митингуют против незаконных действий спецслужб 18:09
Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России 18:00
Брянский завод отсудил у города танк 17:51
ФТС готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры 17:50
В Сибири возбудили дело о воспрепятствовании деятельности журналистов 17:46
В Баренцевом море более 10 кораблей провели масштабные учения 17:41
Лавров и Макей обсудили ситуацию вокруг Ryanair 17:38
Золотов проверил готовность подразделений Росгвардии к Евро-2020 17:27
Голосованию по благоустройству пытаются помешать хакеры 17:21
Google оштрафован на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент 17:17
В Минэкономразвития назвали условие развития рынка телемедицины в России 17:06
В Карелии музыкантам будут бесплатно давать землю 17:01
В Белгороде проезд для ветеранов войны сделали бесплатным 16:56
МВД опубликовало свежую статистику преступности: сократилось число разбоев 16:52
Путин получил послание Си Цзиньпина 16:40
Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России 16:38
Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы 16:37
"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых 16:10
"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей 15:56
В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19 15:50
Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров 15:38
Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов 15:37
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады 15:36
Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая 15:31
Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Все пятна нефтепродуктов в акватории Черного моря на побережье Туапсе ликвидированы специалистами. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, появления новых пятен на месте не наблюдается.

Разлив мазута в акватории сахалинского порта ликвидируют за два дня

- По состоянию на 15.20 все масляные пятна ликвидированы. Силами и средствами МЧС будет организован мониторинг акватории Черного моря на ближайшие сутки, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В устранении разлива участвовали 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС и 15 человек и 4 единицы техники от МЧС России.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах Краснодарского края, сейчас основной версией происшествия является сброс нефтепродуктов в воду одним из транспортных предприятий Туапсинского района. Правоохранители выясняют, кто мог это сделать.

Также появилась информация о том, что водолазы Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС еще утром определили место выхода нефтепродуктов в воду.

- Сегодня утром 4 водолаза Туапсинского поисково-спасательного отряда на моторной лодке "Фрегат-550" вышли в акваторию Черного моря для выполнения водолазных спусков и обследования предположительного источника загрязнения. Спасатели обнаружили маслянистый шлейф шириной около 3-5 метров. Водолазные работы проводились на удалении около 700 метров от берега, на глубине 10 метров. В результате подводного спуска, на 53 минуте работы под водой водолаз обнаружил место выхода нефтепродукта - из грунта выходили "шарики" диаметром 10-15 миллиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полученные водолазами данные были переданы в Управление по делам ГО и ЧС города Туапсе.

Как сообщалось ранее, утром 25 мая жители Туапсе обнаружили в воде маслянистое пятно. По этому факту СК начал проверку. В Росприроднадзоре после разлива возбудили административное дело, а также заявили, что нефтепродукты покрыли площадь воды в 1,1 миллиона квадратных метров.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму