В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе

Все пятна нефтепродуктов в акватории Черного моря на побережье Туапсе ликвидированы специалистами. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, появления новых пятен на месте не наблюдается.

- По состоянию на 15.20 все масляные пятна ликвидированы. Силами и средствами МЧС будет организован мониторинг акватории Черного моря на ближайшие сутки, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В устранении разлива участвовали 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС и 15 человек и 4 единицы техники от МЧС России.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах Краснодарского края, сейчас основной версией происшествия является сброс нефтепродуктов в воду одним из транспортных предприятий Туапсинского района. Правоохранители выясняют, кто мог это сделать.

Также появилась информация о том, что водолазы Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС еще утром определили место выхода нефтепродуктов в воду.

- Сегодня утром 4 водолаза Туапсинского поисково-спасательного отряда на моторной лодке "Фрегат-550" вышли в акваторию Черного моря для выполнения водолазных спусков и обследования предположительного источника загрязнения. Спасатели обнаружили маслянистый шлейф шириной около 3-5 метров. Водолазные работы проводились на удалении около 700 метров от берега, на глубине 10 метров. В результате подводного спуска, на 53 минуте работы под водой водолаз обнаружил место выхода нефтепродукта - из грунта выходили "шарики" диаметром 10-15 миллиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полученные водолазами данные были переданы в Управление по делам ГО и ЧС города Туапсе.

Как сообщалось ранее, утром 25 мая жители Туапсе обнаружили в воде маслянистое пятно. По этому факту СК начал проверку. В Росприроднадзоре после разлива возбудили административное дело, а также заявили, что нефтепродукты покрыли площадь воды в 1,1 миллиона квадратных метров.