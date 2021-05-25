Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.05.2021 10:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

У ГАЗа появится автобус под названием Citymax

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.fips.ru Фото: www.fips.ru
Фото: www.fips.ru

"Группа ГАЗ" выпустит новую машину под названием Citymax. На это намекает оформленное компанией и опубликованное в базе Роспатента свидетельство на соответствующий товарный знак.

Фото: www.instagram.com/autogaz_n/
Новая "ГАЗель": стали известны все моторы

Охранный документ выдан по классу автомобилей, его держателем заявлен Ликинский автобусный завод (входит в состав "Группы").

Пока в линейке ЛиАЗа нет продукта с названием Citymax. По неофициальной информации, такое наименование получит модернизированная версия большого городского автобуса ЛиАЗ-5292.

Заметим, в гамме ГАЗа есть машины с созвучными названиями - Citiline (высокопольный каркасный автобус на базе ГАЗели) и City (низкопольный каркасник на той же агрегатной основе).

#ГАЗ