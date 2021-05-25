У ГАЗа появится автобус под названием Citymax

"Группа ГАЗ" выпустит новую машину под названием Citymax. На это намекает оформленное компанией и опубликованное в базе Роспатента свидетельство на соответствующий товарный знак.

Охранный документ выдан по классу автомобилей, его держателем заявлен Ликинский автобусный завод (входит в состав "Группы").

Пока в линейке ЛиАЗа нет продукта с названием Citymax. По неофициальной информации, такое наименование получит модернизированная версия большого городского автобуса ЛиАЗ-5292.

Заметим, в гамме ГАЗа есть машины с созвучными названиями - Citiline (высокопольный каркасный автобус на базе ГАЗели) и City (низкопольный каркасник на той же агрегатной основе).