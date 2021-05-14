Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.05.2021 16:14
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ разъяснил ситуацию по "ГАЗели Citiline"

Текст: Михаил Азнавуров, Валерий Карташов
Полунизкопольная "ГАЗель City". Фото: Пресс-служба ГАЗа. Полунизкопольная "ГАЗель City". Фото: Пресс-служба ГАЗа.
Полунизкопольная "ГАЗель City". Фото: Пресс-служба ГАЗа.

Горьковский автозавод разъяснил ситуацию по каркасному высокопольному автобусу "ГАЗель Citiline" - модель не снята с производства полностью, прекращен выпуск только вариантов с турбодизелем Cummins ISF (2,8 л, 149 л.с.). Citiline в варианте с битопливным мотором УМЗ Evotech (2,7 л, бензин + пропан-бутан) компания продолжает производить.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Российский завод освоил новую технологию: рама КамАЗа не будет ржаветь

Дизельный Citiline замещен в продуктовой линейке более современным полунизкопольным автобусом "ГАЗель City", он оснащается тем же мотором Cummins ISF, но отличается улучшенной конструкцией шасси и кузова - благодаря пониженному уровню пола удобнее сделаны посадка и высадка для маломобильных пассажиров, машина полностью соответствует требованиям программы "Доступная среда".

"Информация о том, что ГАЗ прекратил продажи всех модификаций каркасного автобуса "ГАЗель Next Citiline", не соответствует действительности. ГАЗ продолжает производство и продажи каркасных автобусов "ГАЗель Next Citiline" в версии с газово-бензиновым двигателем (LPG). Модификации Citiline с дизельным двигателем замещены в продуктовой линейке завода низкопольным автобусом "ГАЗель City". С начала выхода на рынок - со 2 полугодия 2020 года - автобусы "ГАЗель City" закупили уже около 50 регионов", - заявили "РГ" в пресс-службе автогиганта.

В компании добавили, что City пользуется высоким спросом у потребителей, поскольку сочетает в себе малые габариты и удобство входа и выхода большого низкопольного автобуса.

Фото: www.instagram.com/autogaz_n/
Новая "ГАЗель": стали известны все моторы

Конструкция "ГАЗели City" обеспечивает более высокую скорость пассажирообмена по сравнению с моделями с высоким полом. Среди принципиальных преимуществ "ГАЗели City" помимо низкого пола - просторная накопительная площадка в центральной части салона (на ней может разместиться инвалидная или детская коляска или багаж пассажиров), пневматическая система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь с электроприводом.

Напомним, Citiline производится с 2014 года (с мотором УМЗ Evotech носит заводской индекс A60R45), City - с 2020-го (индекс - A68R52).

Остался в производстве также микроавтобус "ГАЗель Next" на базе цельнометаллического фургона, его вместимость - от 14 до 22 пассажиров в зависимости от модификации.

#ГАЗ