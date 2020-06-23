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23.06.2020 16:17
Рубрика: Коммерческий транспорт

"ГАЗель" City получила бюджетную версию

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба ГАЗ. Фото: Пресс-служба ГАЗ.
Фото: Пресс-служба ГАЗ.

В середине мая этого года Горьковский автозавод запустил продажи 22-местного микроавтобуса "ГАЗель" City. Теперь модель с заводским индексом -А68R52 пополнилась модификацией с новой компоновкой салона на 19 мест. Соответствующее дополненное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в открытой базе Росстандарта.

У низкопольного автобуса малого класса "ГАЗель" City теперь два варианта компоновки внутреннего пространства - на 22 и 19 мест. В первой версии установлено 17 сидений + водительское, во второй - 14 сидений + площадка для инвалида-колясочника + водительское место. Доступ в салон открывает широкая двустворчатая дверь с электроприводом.

Фото: скриншот с youtube.com
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Кузов транспортного средства представляет собой силовой каркас из стальных труб, облицованный панелями из алюминиевых композитных материалов и стеклопластика. Особенностью "каркасника" нового поколения является усиленная рама с заниженной центральной частью, с задним мостом увеличенной грузоподъемности и дисковыми тормозами по кругу. Ещё одна из главных конструктивных особенностей - это регулируемая пневматическая подвеска, которая позволила улучшить управляемость, снизить крены и увеличить плавность хода.

"ГАЗель" City оснащается 149-сильным турбодизелем Cummins ISF 2.8. Коробка передач - пятиступенчатая "механика", привод - задний. Длина, ширина и высота составляет 6620, 2200 и 2720 мм соответственно, колесная база 3950 мм.

Фото: Пресс-служба Haval.
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City является первой моделью с современным оперением перспективного семейства "ГАЗели NN". Заднеприводный "низкопольник" стоит от 2 600 000 рублей.

Кстати говоря, производство глубоко рестайлинговой "ГАЗели" планируется наладить в конце 2020 года или в начале 2021 года. На её платформе в будущем будет разработана более широкая, нежели на платформе "ГАЗели" Next, модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники.

#ГАЗ